В Беларуси в 2019 году планируется разработать 33 законопроекта

Глава государства Александр Лукашенко утвердил своим указом план подготовки законопроектов в 2019 году, передает Trend со ссылкой на Белновости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утвержден план подготовки законопроектов в текущем году.

Об этом информирует пресс-служба главы государства. Среди новых законопроектов, которые будут подготовлены, будут представлены документы, касающиеся прав инвалидов, их социальной интеграции, а также об охране и использовании болот, о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования.

Действие законопроектов будет направлено на системную модернизацию действующих законов для реализации институциональных изменений касательно улучшения условий ведения бизнеса в стране.

Отмечено, что будет проведена корректировка законов, затрагивающих валютное регулирование в стране, отчетность в бухгалтерском учете.

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