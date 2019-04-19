Лукашенко сообщил, что выборы президента Белоруссии пройдут в 2020 году

Президентские выборы в Белоруссии пройдут в установленные сроки в 2020 году, а выборы в нижнюю палату парламента будут перенесены на 2019 год, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они произойдут, что бы ни случилось в нашем правительстве. Мы не будем играться с народом, мы не будем устраивать политические игры… Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки", - заявил Лукашенко в ходе ежегодного послания белорусскому народу и парламенту, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По словам главы государства, в этом году состоятся выборы в Палату представителей Национального собрания Белоруссии (нижнюю палату парламента).

Согласно календарю на сайте ЦИК, выборы депутатов нижней палаты парламента должны пройти в Белоруссии не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы - не позднее 30 августа 2020 года. Ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина отмечала, что проводить две крупные избирательные кампании в один год нецелесообразно, и предлагала рассмотреть возможность проведения одной из них в конце 2019 года. При этом оптимальной датой Ермошина называла 1 декабря. В марте Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на ближайших президентских выборах.

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