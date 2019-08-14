Лукашенко поздравил руководство Пакистана с Днем Независимости

14 августа 2019 11:02 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Пакистана Арифа Алви и премьер-министра этой страны Имрана Хана с Днем Независимости Исламской Республики Пакистан, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

"С удовлетворением отмечаю, что белорусско-пакистанские отношения активно развиваются на принципах взаимного уважения и доверия", - говорится в поздравлении Арифу Алви. Александр Лукашенко отметил, что совместными усилиями стороны смогут в полной мере реализовать большой потенциал двустороннего сотрудничества в политической, экономической и других сферах.

В поздравлении Имрану Хану глава государства также выразил убеждение, что отношения между Беларусью и Пакистаном будут активно развиваться в атмосфере взаимоуважения и доверия ради процветания обоих государств. "С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Бишкеке. Пользуюсь случаем, чтобы подтвердить готовность принять вас в текущем году в Беларуси с официальным визитом", - отметил Президент.

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