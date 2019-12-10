Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию

10 декабря 2019 15:13 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией. Об этом глава государства заявил на совещании, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства произойдет), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси", - подчеркнул Президент.

"Как известно, в переговорах с Российской Федерацией мы поднимаем многие вопросы, в том числе ценообразования, особенно на чувствительные товары, - сказал Александр Лукашенко. - При всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий".

Во время совещания главе государства было доложено о том, как обстоят дела с производством и реализацией табачных изделий, в том числе с учетом преобразований в отрасли, проведенных около года назад. "Мы в свое время перестроили свой рынок - производство и реализацию. У нас эта сфера жестко регулируется. У нас есть инвестор, который в свое время взялся за реализацию табачных изделий наших предприятий и обязался значительно повысить плату в бюджет, поэтому мы пошли на договор с ним", - отметил президент. Он поинтересовался, как инвестор выполняет свои обязательства.

Александр Лукашенко обозначил свое негативное отношение к курению, но в то же время подчеркнул, что это его личное мнение: "Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело - мое мнение, другое - самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье. Словом, это определенные социальные вопросы".

Глава государства также поручил подготовиться к обсуждению в будущем вопросов производства и реализации в стране алкогольных товаров.

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