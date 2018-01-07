Китай направил очистное судно на место столкновения танкера с сухогрузом

7 января 2018 15:52 (UTC+04:00)

Власти Китая направили на место столкновения панамского танкера с гонконгским сухогрузом очистное судно, чтобы не допустить экологического бедствия, сообщило Министерство иностранных дел КНР, передает РИА Новости.

Панамский нефтяной танкер SANCHI, перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата, столкнулся с гонконгским сухогрузом FC CRYSTAL, груженым 64 тысячами тонн зерна. Инцидент произошел вечером 6 января в 160 морских милях к востоку от устья реки Янцзы. По сообщению министерства транспорта КНР, в результате столкновения танкер загорелся, на месте ЧП образовалось нефтяное пятно, однако о его площади ничего не сообщалось.

"Правительство Китая внимательно следит за ситуацией, мы уже направили на место происшествия суда для проведения поисково-спасательной операции. По состоянию на данный момент, часть членов экипажа спасена, еще часть считается пропавшей без вести. Кроме того, китайская сторона направила на место аварии очистительное судно, чтобы не допустить бедствия. В настоящее время выясняются причины происшествия", - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

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