МИД: Для ликвидации последствий столкновения двух судов в акватории Восточно-Китайского моря ведутся работы

БАКУ /Trend/ - Правительство Китая уделяет повышенное внимание столкновению двух судов в акватории Восточно-Китайского моря, и уже направило к месту столкновения поисково-спасательные корабли. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Отвечая на вопрос журналистов об этом инциденте, Гэн Шуан сказал, что по сообщению, вечером 6 января в 160 морских милях к востоку от устья реки Янцзы произошло столкновение панамского танкера и сянганского сухогруза, в результате чего на танкере вспыхнул пожар, а сянганское судно получило повреждение.

По его словам, правительство Китая уделяет повышенное внимание столкновению двух судов в акватории Восточно-Китайского моря, и уже направило к месту столкновения поисково-спасательные корабли. В настоящее время некоторые члены экипажей уже спасены, но с остальными связь потеряна. Одновременно, китайская сторона также направила ассенизационные корабли к месту инцидента для ликвидации последствий. Идут работы по выяснению причин инцидента.

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