В Пекине состоялась торжественная церемония вручения флага вооруженной полиции Китая

11 января 2018 18:00 (UTC+04:00)

В Пекине прошла торжественная церемония вручения флага Центральным военным советом КНР вооруженной полиции Китая. Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин вручил флаг командующему вооруженной полицией Ван Нину и комиссару Чжу Шэнлину и дал наставление.

В своей речи Си Цзиньпин отметил, что вооруженная полиция является важной составляющей частью народных вооруженных сил партийного руководства, и призвал ее быть всегда верным защитником партии и народа.

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