В 2017 году Пекин сэкономил более 100 млн кубометров воды

В 2017 году Пекин сэкономил более 100 миллионов кубометров воды за счет увеличения объема использования рекуперированной воды, сообщает агентство "Синьхуа".

Проект переброски воды с юга на север позволил в определенной степени смягчить напряженность, связанную со снабжением Пекина водными ресурсами, однако ситуация с дефицитом воды в китайской столице по-прежнему не решена до конца.

Пекин осуществляет контроль над общим объемом и интенсивностью потребления гидроресурсов, увеличивает распределение и использование рекуперированной воды. В настоящее время объем использования рекуперированной воды достиг 1,05 миллиарда кубометров, что помогло смягчить ситуацию с нехваткой воды. Пекин установил местные стандарты и ввел точные квоты по водозабору в отношении отраслей, требующих большое количество воды, такие как поля для гольфа, горнолыжные базы и др.

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