Лидеры Китая и Намибии договорились о стратегическом сотрудничестве и партнерстве

Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня провел переговоры в Доме народных собраний в Пекине с президентом Намибии Хаге Гейнгобом, сообщает агентство Синьхуа.

Стороны достигли совместного решения о формировании отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства.

Си Цзиньпин указал, что традиционная дружба между двумя странами и партиями имеет глубокие основы. Китай намерен в качестве "всепогодного" друга двигаться по единой траектории с Намибией, стимулировать дальнейшее стабильное и активное развитие двусторонних отношений, трудиться на благо обеих стран и их народов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что, отталкиваясь от новой стартовой точки отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства, Китай и Намибия должны укреплять контакты на высоком уровне и дружественные связи и сотрудничество между странами на всех уровнях, постоянно усиливать политическое взаимодоверие и оказывать друг другу поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов и вызывающих озабоченности каждой из сторон. Следует использовать в полной мере приоритетные направления и крупные проекты и постоянно углублять взаимовыгодное и обоюдовыигрышное сотрудничество. Китай приветствует активное участие Намибии в инициативе создания "Пояса и пути" и намерен усиливать политическую координацию и стыковку планов с Намибией, а также продвигать кооперацию по приоритетным сферам. Важно укреплять гуманитарные обмены и обеспечивать прочность социальных основ и общественного мнения как столпов двусторонней дружбы. Китай будет расширять сотрудничество с Намибией в сфере защиты диких животных. Ни в коей мере нельзя попустительствовать и покрывать такие противозаконные действия, как контрабанда продукции из материалов диких животных. Важно усиливать контакты и координацию по международным и региональным делам, еще более эффективно защищать общие интересы африканских стран и развивающихся стран.

Гейнгоб, в первую очередь, от имени правительства Намибии и народа страны повторно поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на посту председателя КНР. Он поздравил Китай с огромными результатами социально-экономического развития, достигнутыми под руководством КПК, ядром которой является Си Цзиньпин, и правительства КНР. Гейнгоб указал, что дружба между Намибией и Китаем имеет давние корни. Намибия уделяет повышенное внимание отношениям с Китаем. Намибия намерена повышать уровень двусторонних отношений, усиливать обмены и сотрудничество с Китаем по таким направлениям, как инфраструктура, устойчивое развитие, человеческие ресурсы, технологии, сокращение бедности и гуманитарная сфера, реализовывать надлежащим образом крупные проекты сотрудничества, добиваться взаимной выгоды и общего выигрыша. Китай никогда не колонизировал Африку, никогда не грабил Африку, неизменно придерживается принципов равноправия в отношениях со средними и малыми странами Африки. Китай исторически поддерживает дело справедливости в Африке и продолжает помогать развитию Африки по сей день. Китай как раз и является истинным партнером и другом Африки. Народы Африки выступают против безосновательных и не соответствующих действительности высказываний против Китая. Намибия активно поддерживает кооперацию в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству и усиление координации по международным делам между Африкой и Китаем.

Си Цзиньпин отметил, что отношения между Китаем и Африкой - образец сотрудничества "Юг-Юг". Китай будет продолжать осуществлять тесную стыковку развития Китая с содействием развитию Африки, а также обеспечивать сотрудничество, общий выигрыш и совместное развитие.

После переговоров Си Цзиньпин и Х.Гейнгоб совместно присутствовали при подписании документов о двустороннем сотрудничестве по таким направлениям, как инфраструктура, финансирование и карантинный надзор.

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