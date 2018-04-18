Численность населения со средними доходами в Китае превысила 300 млн человек

В настоящее время в Китае численность населения со средними доходами превысила 300 миллионов человек, об этом сказал заместитель председателя Китайской ассоциации трудовых исследований Су Хайнань в интервью Экономическому еженедельнику China Economic Weekly.

В настоящее время в мире существуют различные способы определения групп со средним доходом, различные критерии классификации приводят к разным результатам. По словам Су Хайнаня, Китай по-прежнему находится на начальной стадии социализма, ситуация Китая существенно отличается от положения в развитых странах, поэтому не следует применять международные стандарты.

Через многолетние исследования Су Хайнань определил средний класс в Китае. По его методологии в категорию среднего класса относит тех, чей годовой доход 2013 года составил от 60 до 150 тысяч юаней или семейный совокупный доход 2013 года составил от 85 до 225 тысяч юаней. В Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу доход в два раза выше среднего по стране.

На конец 2017 года в Китае около 330 миллионов людей относятся к группе со средними доходами, составляет около 24 процента от общей численности населения.

Су Хайнань выдвигает следующие предложения по расширению группы населения со средними доходами. Во-первых, необходимо поддерживать устойчивый экономический рост, улучшать качество экономического развития и закладывать материальную основу для расширения группы населения со средними доходами. Во-вторых, углублять реформы в сфере системы распределения доходов. В-третьих, совершенствовать систему налогообложения и увеличивать трансфертный доход населения. В-четвертых, совершенствовать систему социального обеспечения, занятости и предпринимательства.

По оценке Су Хайнаня, на основе сохранения устойчивого экономического развития и всестороннего углубления реформ к 2020 году численность китайского населения, имеющего средние доходы, вырастет до 400 миллионов человек, к 2030 году – до 600 миллионов человек. Если всесторонне и глубоко реализованы стратегические планы первого и второго этапов, разработанные на 19-м Всекитайском съезде КПК, к 2050 году количество населения со средними доходами приблизится к 900 миллионам, составит более 60 процентов от общего населения.

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