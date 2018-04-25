В Китае предложили вести расчеты с Россией в национальных валютах

России и Китаю необходимо нарастить финансовое сотрудничество, в частности расчеты в национальных валютах, чтобы избежать негативного влияния западных санкций, считает председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, передает РИА Новости.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

"Влияние санкций, конечно, есть. Многие предприятия испытывают трудности в произведении расчетов, покупка и продажа, оборот уменьшаются, но в политическом плане это может помочь укреплению отношений между Китаем и Россией. Руководители двух стран должны подумать над вариантом улучшения отношений и повышения уровня сотрудничества между двумя странами, особенно в финансовом сотрудничестве. Зачем производить оплату через валюту? Через доллар? Зачем через евро? Можно прямо между юанем и рублем", — сказал РИА Новости Чжоу Лицюнь в кулуарах российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и Китай: современные вызовы развития".

По мнению Чжоу Лицюня, американские и европейские санкции дали шанс России и Китаю для наращивания торгово-экономического сотрудничества. "Конечно, влияние санкций есть, проблемы есть, но есть и надежда, и возможности", — добавил он.

Очередная конференции дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Россия и Китай: современные вызовы развития" открылась в среду в Шанхае. Соорганизатором с китайской стороны выступает Восточно-китайский педагогический университет. В течение двух дней ведущие российские и китайские эксперты обсудят актуальные международные вопросы, которые затрагивают интересы России и Китая.

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