Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и Индии будет иметь всемирное значение

Расширение сотрудничества между Китаем и Индией будет иметь глобальное значение. Об этом, как пишет в субботу газета China Daily, заявил в пятницу вечером председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает ТАСС.

"Великое сотрудничество между двумя великими нациями - Китаем и Индией - будет иметь всемирное значение", - цитирует издание Си Цзиньпина. Он напомнил, что за последние три года встречался с Моди "много раз". "Достигнутый между двумя сторонами консенсус подает позитивные сигналы о китайско-индийской дружбе и отражает сильное желание Китая и Индии как двух больших растущих экономик выстроить взаимовыгодное сотрудничество", - сказал председатель КНР.

Партийная газета "Жэньминь жибао" публикует на первой полосе фотографии улыбающихся Си Цзиньпина и Моди в момент приветственного рукопожатия. Вместе с тем, китайская пресса не приводит каких-либо высказываний двух лидеров по существу переговоров и избегает углубленных комментариев по обсуждаемым вопросам.

Общение Си Цзиньпина и Моди носит подчеркнуто неформальный характер. В субботу они совершают пешую прогулку вблизи резиденции индийского гостя, а затем запланировано плавание на прогулочном судне. Ожидается, что брифинг по итогам встречи Си Цзиньпина и Моди будет проведен МИД Китая в субботу во второй половине дня по местному времени.

С начала июня 2017 года наблюдалось обострение обстановки на китайско-индийской границе границе, между военнослужащими Индии и Китая происходили стычки. Позже стороны постарались снизить остроту ситуации.

В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.

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