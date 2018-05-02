МИД КНР не подтвердил и не опроверг информацию о возможной встрече Ван И с Ким Чен Ыном

2 мая 2018 13:04 (UTC+04:00)

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в среду на брифинге не подтвердила и не опровергла информацию о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын может провести встречу с прибывшим в страну с официальным визитом членом Госсовета КНР, главой внешнеполитического ведомства Ван И, передает ТАСС.

"Две стороны обменяются мнениями о ситуации на полуострове и двусторонних отношениях", - сказала она. "Что касается подробностей, то они будут опубликованы в надлежащее время", - сообщила дипломат в ответ на вопрос о программе визита Ван И.

"Мы неоднократно заявляли о том, что в последнее время на Корейском полуострове наблюдаются тенденции к улучшению обстановки и стабилизации, что является результатом совместных усилий соответствующих сторон", - указала Хуа Чуньин. "Полагаем, что соответствующие стороны должны ценить этот импульс", - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Поездка Ван И проходит в преддверии намеченной на конец мая или начало июня встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

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