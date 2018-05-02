В МИД КНР уверены, что саммит Китая, Южной Кореи и Японии укрепит мир в регионе

Предстоящий 9 мая седьмой саммит Китая, Японии и Республики Корея позволит укрепить региональный мир и стабильность. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

"Мы уверены, что этот саммит позволит создать новый базис для развития трехстороннего сотрудничества, а также внесет новый вклад в региональный мир, стабильность, развитие и процветание", - указала она.

"Что касается визита в Японию, то, как всем нам известно, в этом году исполняется 40 лет с момента подписания соглашения о мире и дружбе между двумя странами", - добавила дипломат. Как отметила Хуа Чуньин, китайско-японские отношения демонстрируют тенденцию к укреплению.

"Этот визит станет первым таким мероприятием после восьмилетнего перерыва. В ходе него премьер Госсовета КНР Ли Кэцян проведет переговоры со своим японским коллегой Синдзо Абэ и встретится с императором Акихито. Также состоится ряд мероприятий с представителями политических партий и общественности Японии", - уточнила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Предыдущий подобный саммит состоялся в ноябре 2015 года в Сеуле. Пекин на таких встречах обычно представляет премьер Госсовета КНР. По плану аналогичная встреча должна была состояться еще в 2017 году, однако она была отложена из-за политической нестабильности в Республике Корея, приведшей к импичменту предыдущего президента Пак Кын Хе. Трехсторонние встречи на высшем уровне между Японией, Южной Кореей и Китаем проходят с 2008 года - к настоящему моменту состоялось уже шесть таких саммитов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.