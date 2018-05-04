Искусство Дуньхуана в Шанхае (ФОТО)

Второго мая в Шанхайском выставочном центре прошла выставка искусства древнего города Дуньхуан, которая привлекала многочисленных посетителей, сообщает People's Daily.

На выставке были представлены более ста экспонатов и три копии пещеры Дуньхуана (пещера №29 в Юлине, пещеры в Могао №220 и №285 ). Кроме того, были выставлены статуи тысячерукой бодисатвы Гуаньинь в пещере №003 в Могао, статуя «Нирвана лежащего Будды» в пещере №158 ( «период расцвета династии Тан») Могао и другие экспонаты Дуньхуана, воссозданные с помощью технологии 3D, для просмотра которых не требуются очки и дополнительное оборудование.

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