Искусство Дуньхуана в Шанхае (ФОТО)

4 мая 2018 17:12 (UTC+04:00)

Второго мая в Шанхайском выставочном центре прошла выставка искусства древнего города Дуньхуан, которая привлекала многочисленных посетителей, сообщает People's Daily.

На выставке были представлены более ста экспонатов и три копии пещеры Дуньхуана (пещера №29 в Юлине, пещеры в Могао №220 и №285 ). Кроме того, были выставлены статуи тысячерукой бодисатвы Гуаньинь в пещере №003 в Могао, статуя «Нирвана лежащего Будды» в пещере №158 ( «период расцвета династии Тан») Могао и другие экспонаты Дуньхуана, воссозданные с помощью технологии 3D, для просмотра которых не требуются очки и дополнительное оборудование.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай успешно запустил спутник связи "Apstar-6С"
ИКТ 18:02
Кинофестиваль стран ШОС пройдет в июне в китайском городе Циндао
Китай 17:41
Китай будет сертифицировать часть своих автомобилей в Беларуси
Беларусь 17:14
Лидеры Южной Кореи и КНР провели телефонный разговор
Китай 16:51
Китай профинансирует реконструкцию ирригационной системы Кыргызстана
Бизнес 14:42
Абэ и Си Цзиньпин впервые провели телефонный разговор
Китай 13:54
Китай сделал США представление в связи с мерами в отношении компании ZTE
Китай 13:50
Китай и США договорились создать механизм урегулирования торговых противоречий
Китай 12:58
Пекин опроверг заявление Пентагона об ослепленных лазером летчиках
Китай 12:35
Минфины Японии, Южной Кореи и Китая раскритиковали политику протекционизма
Другие страны 10:51
Оглашены сроки встречи глав Казахстана и Китая
Казахстан 09:35
МИД РФ: Москва не упустит возможностей, открывающихся из-за торговой войны КНР и США
Россия 09:17
Китай надеется на усиление координации с Южной Кореей и Японией в регионе
Китай 09:11
Пластмассовый мусор добрался и до морских глубин (ФОТО)
Китай 3 мая 19:34
Китайцы совершили 147 млн турпоездок по стране в период первомайских каникул (ФОТО)
Туризм 3 мая 19:18
Китайские батискафы впервые провели совместные глубоководные исследования
Китай 3 мая 18:33
Китайская компания приступила к строительным работам на Омском НПЗ в России
Энергетика 3 мая 16:44
МИД: Встреча Си Цзиньпина и Моди открыла новую страницу в китайско-индийских отношениях
Китай 3 мая 16:39