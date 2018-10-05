Пекин посоветовал США не вмешиваться в дела Китая

5 октября 2018 17:38 (UTC+04:00)

США нужно больше заниматься проблемами с правами человека в своей стране, а не вмешиваться под этим предлогом во внутренние дела Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова вице-президента США Майка Пенса, передает в пятницу РИА Новости.

Ранее Пенс заявил, что правительство Китая в последние годы сделало обратный разворот от уважения прав человека и свобод к контролю и притеснению своего народа. Пенс также обвинил китайские власти в гонениях на китайских христиан, буддистов и мусульман.

"Мы советуем американской стороне хорошенько всмотреться в зеркало, больше размышлять о существующих проблемах с правами человека в своей стране, а не вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом проблемы прав человека и свободы вероисповедания", — говорится в опубликованном заявлении Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что правительство Китая придает большое значение защите прав человека и их продвижению.

"Каждая национальность Китая в соответствии с законом имеет полную свободу вероисповедания. У китайского народа больше всех есть право на мнение относительно ситуации с правами человека в стране", — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.

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