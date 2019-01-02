Индекс деловой активности промышленности Китая в декабре снизился до 34-месячного минимума

Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора Китая в декабре 2018 года снизился на 0,8 пункта по сравнению с ноябрем, упав до отметки в 49,4. Как отмечается в опубликованном в среду докладе делового издания Caixin, это минимальное значение показателя с марта 2016 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате снижения рыночного спроса, трений в международной торговле, колебаний цен на сырьевые товары и влияния других внешних эффектов индекс деловой активности производственного сектора Китая впервые с 2016 года упал ниже критичной отметки в 50,0 пунктов", - отмечается в докладе, опубликованном на сайте издания.

В понедельник на этой неделе Государственное статистическое управление КНР также обнародовало данные индекса деловой активности производственного сектора, который, согласно подсчетам ведомства, понизился в декабре на 0,6 пункта, до отметки 49,4. Показатели Caixin и официальные данные не всегда совпадают, что обусловлено различиями в методиках мониторинга и подсчета. Так, по данным управления, PMI производственного сектора в ноябре составил 50 пунктов, по расчетам Caixin - 50,2.

Индекс PMI, который подсчитывает издание Caixin, пришел на смену индексу, который рассчитывали экономисты британского банка HSBC. Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности сектора экономики на одном уровне. Увеличение индекса выше этого показателя указывает на рост активности в отрасли, а уменьшение - на ее снижение.

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