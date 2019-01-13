В Китае около 20 человек погибли при обрушении угольной шахты

Около 20 человек погибли при обрушении крыши угольной шахты в провинции Шэньси на северо-западе Китая, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает агентство Синьхуа.

Как пишет агентство, инцидент произошел в 16.30 по местному времени (11.30 мск) в субботу в городе Шеньму (Shenmu). В этот момент под землей работали 87 человек, 19 из них погибли, 66 удалось эвакуировать. Ведется операция по поиску еще двух человек, находящихся под землей.

Причина обрушения не известна, ведется расследование.

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