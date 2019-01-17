Глава МИД Китая призвал как можно скорее достичь торгового соглашения с США

Китаю и США как можно скорее нужно достичь соглашения по торговым вопросам, чтобы успокоить народы двух стран и весь мир. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Сторонам необходимо идти навстречу друг другу, как можно скорее достичь соглашения, принести хорошую новость народам двух стран и дать успокоительное всему миру", - заявил Ван И в интервью газете "Жэньминь жибао" по случаю 40-летия установления китайско-американских дипломатических отношений.

Китайский министр отметил, что в последнее время в торговых консультациях двух стран был достигнут заметный прогресс, что еще подтверждает, что диалог – единственный способ решения проблемы.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и США взаимовыгодно по своей природе и по-прежнему остается двигателем китайско-американских отношений.

"У обеих сторон есть желание к расширению двустороннего сотрудничества, есть необходимые возможности и мудрость, чтобы прийти к взаимоприемлемому соглашению", - добавил Ван И.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.