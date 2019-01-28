Председатель КНР призвал к усилению культурного сотрудничества с КНДР

28 января 2019 12:06 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к наращиванию и углублению сотрудничества с КНДР в области культуры и искусства. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сфера искусства и культурных обменов является важной, уникальной и традиционной составляющей двустороннего сотрудничества [Китая и Северной Кореи]", - сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), руководителем международного отдела Ли Су Ёном в Пекине. "Мы призываем к наращиванию усилий обеих сторон в реализации консенсуса по укреплению обменов в области культуры и искусства в целях укрепления дружественных отношений между народами двух стран и содействия культурному развитию", - отметил китайский лидер.

Зампредседателя ЦК ТПК Ли Су Ён прибыл в Пекин в сопровождении художественной труппы из КНДР. В воскресенье Си Цзиньпин вместе со своей супругой Пэн Лиюань посетили выступление артистов.

"Этот визит как важное культурное мероприятие в рамках достигнутого между двумя странами консенсуса и значимое событие в контексте празднования 70-летия установления дипломатических отношений Китая и Северной Кореи будет способствовать укреплению дружбы между народами двух стран", - продолжил глава КНР и добавил, что "Китай готов и дальше сотрудничать с КНДР в целях обеспечения мира, стабильности, развития, процветания во всем мире, а также благосостояния народов двух стран".

В свою очередь, Ли Су Ён отметил, что данный визит и выступление художественной труппы из КНДР в Китае олицетворяют собой теплые чувства северокорейского лидера Ким Чен Ына к китайскому руководству и символизируют глубокую дружбу между двумя странами. "КНДР будет добросовестно выполнять достигнутый Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином консенсус, способствовать углублению дружественных связей и всячески содействовать написанию новой главы в отношениях Китая и Северной Кореи", - резюмировал заместитель председателя ЦК ТПК.

Дружественный визит художественной труппы организован по приглашению международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Выступления артистов в Пекине продолжатся до 28 января.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: КНДР потребовала от Южной Кореи отказаться от военных учений
Другие страны 10:19
Дипломаты России и США договорились наращивать диалог по КНДР
Россия 26 января 12:32
Ван Цишань: Китай за последние 70 лет нашел путь к прогрессу
Китай 26 января 00:48
На конец 2018 года объем долговых обязательств местных правительств Китая достиг 18,386 трлн юаней - Минфин КНР
Китай 25 января 20:58
Россия и Германия подпишут план сотрудничества спасательных ведомств на 2019-2020 годы
Россия 25 января 18:01
КНДР призвала к новому этапу отношений с США перед саммитом Ким Чен Ына и Трампа
Другие страны 25 января 13:32
Лента новостей
Самый большой израильский университет находится за океаном
Израиль 12:14
Оборот розничной торговли в Узбекистане вырос на более чем 5% в 2018 г.
Узбекистан 12:12
Трамп не исключил очередной приостановки работы федерального правительства США
США 12:11
На юге Мексики отряды местной самообороны устроили перестрелку
Другие страны 12:07
Газовый концерн Туркменистана выбирает подрядчиков для ремонта оборудования
Тендеры 12:06
Туркменистан приобретет вакцины
Тендеры 12:05
Казахстан увеличил добычу медной руды на 8%
Экономика 12:03
Европа примет участие в российских проектах исследования Луны
Европа 12:02
СМИ: Сирийские войска нанесли удары по базам бандформирований в провинции Хама
Арабские страны 12:01