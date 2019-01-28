Председатель КНР призвал к усилению культурного сотрудничества с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к наращиванию и углублению сотрудничества с КНДР в области культуры и искусства. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сфера искусства и культурных обменов является важной, уникальной и традиционной составляющей двустороннего сотрудничества [Китая и Северной Кореи]", - сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), руководителем международного отдела Ли Су Ёном в Пекине. "Мы призываем к наращиванию усилий обеих сторон в реализации консенсуса по укреплению обменов в области культуры и искусства в целях укрепления дружественных отношений между народами двух стран и содействия культурному развитию", - отметил китайский лидер.

Зампредседателя ЦК ТПК Ли Су Ён прибыл в Пекин в сопровождении художественной труппы из КНДР. В воскресенье Си Цзиньпин вместе со своей супругой Пэн Лиюань посетили выступление артистов.

"Этот визит как важное культурное мероприятие в рамках достигнутого между двумя странами консенсуса и значимое событие в контексте празднования 70-летия установления дипломатических отношений Китая и Северной Кореи будет способствовать укреплению дружбы между народами двух стран", - продолжил глава КНР и добавил, что "Китай готов и дальше сотрудничать с КНДР в целях обеспечения мира, стабильности, развития, процветания во всем мире, а также благосостояния народов двух стран".

В свою очередь, Ли Су Ён отметил, что данный визит и выступление художественной труппы из КНДР в Китае олицетворяют собой теплые чувства северокорейского лидера Ким Чен Ына к китайскому руководству и символизируют глубокую дружбу между двумя странами. "КНДР будет добросовестно выполнять достигнутый Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином консенсус, способствовать углублению дружественных связей и всячески содействовать написанию новой главы в отношениях Китая и Северной Кореи", - резюмировал заместитель председателя ЦК ТПК.

Дружественный визит художественной труппы организован по приглашению международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Выступления артистов в Пекине продолжатся до 28 января.

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