В Китае в 2018 г. среднедушевой расход на образование и культурный досуг составил 11,2% от

1 февраля 2019 20:55 (UTC+04:00)

В Китае в 2018 г. среднедушевой расход на образование и культурный досуг составил 11,2% от общей суммы потребительских расходов

Как передал сайт «Хуаньцюван» 31 января, ссылаясь на Министерство культуры и туризма Китая, в 2018 г. на душу населения Китая приходилось 2226 юаней на образование и культурный досуг, что заняло 11,2% от общей суммы потребительских расходов, передает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао» онлайн.

Согласно прогнозу, в 2018 г. объем внутреннего туризма составит около 5,54 млрд человеко-раз и вырастет на 10,8% по сравнению с предыдущим годом, доход от внутреннего туризма достигнет 5,13 трлн юаней, что будет на 12,3% больше, чем в прошлом году.

Сообщается, что по мере непрерывного повышения уровня жизни городских и сельских жителей, потребление населения в сферах культуры и туризма продолжительно увеличивается, играет все более важную роль в удовлетворении растущей день ото дня потребности народа в лучшей жизни, а также стимулирует появление новых отраслей и потребительских моделей.

Стало известно, что с 2016 г. Министерство культуры и туризма совместно с Министерством финансов выделили 45 государственных экспериментальных городов для культурного потребления. По состоянию на июнь 2018 г., в этих городах 40 млн жителей потратили около 110 млрд юаней на культурные развлечения.

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