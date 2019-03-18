Китайцы разрабатывают беспилотник на солнечных батареях

18 марта 2019 08:29 (UTC+04:00)

Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) занимается разработкой беспилотного летательного аппарата на солнечных батареях для обеспечения экстренной связи и длительных наблюдений за земной поверхностью с большой высоты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета China Daily.

По данным издания, новая технология уже почти готова, сейчас разработка находится на стадии проведения экспериментальных полетов. Беспилотник сможет подниматься в стратосферу на высоту более 20 км, то есть гораздо выше слоев атмосферы, используемых для коммерческих авиаперевозок. Ожидается, что его можно будет использовать без перерыва как минимум неделю. В дневное время аппарат бесперебойно подпитывается солнечной энергией, поскольку полет постоянно проходит выше уровня облаков.

"В целом мы добились хорошего прогресса", - отметил один из ключевых руководителей китайской программы "Фэйюнь", в задачу которой входит формирование к 2020 году целой сети из таких беспилотников.

Аппарат, на котором будет устанавливаться специальное оборудование, предназначен для ряда задач, обычно выполняемых при помощи спутников, в том числе для обеспечения телекоммуникаций, телефонии и выхода в интернет. Он будет использоваться людьми, находящимися в отдаленных уголках планеты, в частности, на островах и в горах. Беспилотник изготовлен из легких композитных материалов, имеет стандартизированную конструкцию и может применяться с минимальными издержками. Как проинформировали разработчики, в 2018 году корпорация провела в воздухе уже более 100 испытаний этой новой технологии.

"Следующим шагом будет тестирование этих беспилотников для нужд экстренной связи в открытом море. Одновременно начнется первый этап по масштабному экспериментальному внедрению программы "Фэйюнь", - рассказал журналистам глава 3-ей Пекинской академии CASIC Чжан Хунвэнь, курирующий работы по функциональной оптимизации новинки.

Китайские конструкторы занимаются созданием аппаратов, предназначенных для стратосферы (20-50 км), а также мезосферы (50-85 км) - довольно мало изученной "мертвой зоны", где воздух чрезвычайно разряжен и не способен поддерживать самолеты. КНР в ближайшем будущем планирует активно осваивать "ближний космос" - атмосферу ниже линии Кармана (100 км), после пересечения которой возможны лишь полеты по баллистической траектории.

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