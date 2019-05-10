Международное сообщество само рассудит, где правда, а где ложь -- МИД КНР об очередных америкаснких нападках на инициативу "Пояс и путь"

10 мая 2019 17:18 (UTC+04:00)

Комментируя очередные нападки американской стороны на китайскую инициативу "Пояс и путь", официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на сегодняшней пресс-конференции заявил, что международное сообщество само рассудит, где правда, а где ложь, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Как сообщается, государственный секретарь США Майкл Помпео 8 мая в ходе визита в Великобританию заявил, что китайская инициатива "Пояс и путь" подрывает национальный суверенитет любой страны, что американская сторона призывает британскую сторону сохранять бдительность и выступить против "Пояса и пути".

Отвечая на соответствующий вопрос, Гэн Шуан отметил, что в течение определенного промежутка времени отдельные американские деятели продолжают делать безответственные заявления об инициативе "Пояс и путь". "И что в итоге? Более 6000 представителей 150 стран и 92 международных организаций приняли участие во 2-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", среди них были более 50 представителей американской стороны. Это вотум доверия и вотум поддержки, которые международное сообщество своими действиями выдает "Поясу и пути". Одновременно это самая лучшая реакция на слова и поступки американской стороны", -- подчеркнул Гэн Шуан.

"В последние два дня отдельные американские представители снова занялись перепевами старого, продолжили нападки и очернительство в отношении инициативы "Пояс и путь". Они не устают говорить, однако мы устали слушать, -- сказал Гэн Шуан. -- Я хотел бы еще раз их предостеречь: не стоит переоценивать собственную способность распускать небылицы и не стоит недооценивать способность других делать правильные выводы. Если им хочется, пусть продолжают говорить, а мы продолжим энергично работать. Я думаю, что в итоге международное сообщество само рассудит, где правда, а где ложь, кто занимается делом, а кто ставит палки в колеса".

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