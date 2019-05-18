Китай назвал условие продолжения торговых переговоров с США

18 мая 2019 20:02 (UTC+04:00)

Глава МИД КНР Ван в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Китай готов вести торговые переговоры только на основе равенства и будет твёрдо отстаивать свои государственные интересы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Китай неизменно выступает за решение торгово-экономических разногласий посредством консультаций и переговоров, но эти переговоры должны быть равными", - приводятся слова министра на сайте МИД КНР.

Ван И также подчеркнул, что в любых переговорах Китай обязан защищать свои государственные интересы и откликаться на призывы народа.

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