В Пекине шквалистый ветер привел к гибели четырех человек

20 мая 2019 07:09 (UTC+04:00)

Шквалистый ветер, который валил деревья, привел к гибели четырех человек в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье из-за сильного ветра в восемь баллов обрушилась часть одной из наружных стен в районе Дунчжимэнь на севере китайской столицы. В результате под завалами оказались три человека, двое пострадавших скончались на месте, еще один - позднее в больнице.

Во второй половине дня еще в одном районе города ветер повалил огромное дерево, которое упало на скутер доставщика еды. Молодой человек скончался от полученных травм, несмотря на усилия врачей.

Неподдельный ужас испытали и пассажиры авиакомпании Air China, когда при посадке в международном аэропорту Пекина самолет столкнулся с сильным воздушным течением из-за ветра, что привело к сильной тряске. По словам пассажиров, обстановка в салоне самолета была очень напряженной, многие пассажиры кричали, однако никто не пострадал.

В воскресенье в аэропорту Пекина были отменены более 50 рейсов, еще столько же были перенаправлены в другие аэропорты.

В настоящее время в Пекине по-прежнему ветреная погода, во многих районах города объявлен повышенный "желтый" уровень опасности.

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