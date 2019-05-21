Huawei контактирует с Google из-за ограничений США

21 мая 2019 21:24 (UTC+04:00)

Huawei находится в контакте с Google ввиду сложившейся в США ситуации, сказал РИА Новости менеджер по коммуникациям в ЕС Huawei Якуб Хера-Адамович (Jakub Hera-Adamowicz), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Huawei, как компания, находится в постоянном контакте с Google, как с компанией, чтобы сделать ситуацию управляемой и наименее разрушительной для всех, насколько это возможно", - сказал он.

"Конечно, Google сейчас отвечает на новую ситуацию (связанную с действиями властей США - ред.) Я считаю, что эта ситуация все еще не заморожена, это развивающая ситуация. Это означает, что мы должны внимательно следить, и мы это делаем, за развитием", - сказал Хера-Адамович.

Рабочие отношения между Google и Huawei существуют много лет, добавил Хера-Адамович. "И пока что они были очень успешными", - сказал он, предположив, что обе компании заинтересованы в продолжении успешных отношений.

Он также отметил, что в Брюсселе компании Huawei и Google располагаются в одном здании. "Мы прекратили разговаривать друг с другом? Нет. Мы продолжаем говорить друг с другом. Посмотрим, что принесут следующие дни", - сказал Хера-Адамович.

В середине мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. В понедельник агентство Рейтер сообщило, что Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

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