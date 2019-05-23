В Шанхае мужчина приговорен к смертной казни за убийство двух школьников

23 мая 2019 07:36 (UTC+04:00)

Напавший с ножом на учащихся одной из шанхайских школ мужчина приговорен к смертной казни за преднамеренное убийство. Соответствующий приговор, как сообщает информационный портал The Paper, вынесен 23 мая Народным судом средней ступени номер один города Шанхая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел 28 июня 2018 года. 29-летний безработный мужчина по фамилии Хуан из центральной провинции Хунань напал с ножом на троих детей и женщину у ворот Международной начальной школы иностранных языков в районе Сюйхуэй. В результате, двое школьников погибли, еще один учащийся и женщина пострадали. Ранее сообщалось, что мужчина приобрел нож в соседнем супермаркете, и, по словам очевидцев, во время нападения целился в шею жертв.

Полиции удалось задержать подозреваемого на месте преступления. По информации органов безопасности, мужчина заявил тогда, что "совершил нападение из-за мести и отчаяния, так как не мог найти работу". Инцидент произошел в предпоследний день учебного семестра, когда учащиеся направлялись в школу, чтобы узнать результаты экзаменов.

Согласно материалам суда, осужденный больше чем за год до совершения преступления демонстрировал интерес к детским учебным заведениям и неоднократно делал фотографии детских садов и школ в городах Шанхай и Гуанчжоу, что свидетельствует о подготовке к нападению и выборе цели.

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