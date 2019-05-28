Мужчина с ножом напал на прохожих на рынке в Китае

28 мая 2019 19:34 (UTC+04:00)

Вооруженный ножом мужчина нанес ранения во вторник нескольким прохожим на рынке в городе Хуэйчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Как сообщила газета "Бэйцзин цинняньбао", в результате инцидента пострадали несколько человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мужчина с ножом зашел в одну из лавок, никто не знал, кто он такой. Неожиданно он начал наносить удары людям, и все побежали. Несколько человек получили ранения. До сих пор никто не знает, что именно произошло", - приводит издание слова очевидца. "После этого кто-то вызвал полицию, стражи порядка прибыли на место и задержали нападавшего", - указал собеседник газеты.

По данным газеты, полиция подтвердила факт инцидента и задержание преступника. К настоящему времени все пострадавшие госпитализированы. Другие подробности о произошедшем, в том числе о количестве пострадавших и характере их травм, не приводятся.

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