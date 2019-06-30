У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у побережья Тайваня, сообщает сейсмологический центр острова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в акватории к юго-востоку от Тайваня в 03.44 по местному времени в 140 километрах от побережья уезда Тайдун в юго-восточной части острова.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 44,5 километра.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

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