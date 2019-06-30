У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

30 июня 2019 05:50 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у побережья Тайваня, сообщает сейсмологический центр острова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в акватории к юго-востоку от Тайваня в 03.44 по местному времени в 140 километрах от побережья уезда Тайдун в юго-восточной части острова.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 44,5 километра.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Каспии произошло землетрясение
Происшествия 29 июня 13:05
Разрушительное землетрясение зафиксировано в Тихом океане
Другие страны 28 июня 06:00
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,7
Россия 26 июня 07:11
У островов Индонезии в море Банда произошло землетрясение магнитудой 7,3
Другие страны 24 июня 07:55
В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 24 июня 06:20
На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 24 июня 04:39
Лента новостей
Трамп с оптимизмом смотрит на перспективы переговоров с КНР по торговле
США 05:25
Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев
Энергетика 05:00
На Аляске самолет врезался в гору
Другие страны 04:40
КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций
Другие страны 04:22
Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
Арабские страны 04:00
Легкомоторный самолет исчез с радаров в Доминиканской Республике
В мире 03:41
Суданская оппозиция созывает "марш миллионов"
Другие страны 03:20
В Басре в результате столкновений протестующих с полицией есть раненые
Арабские страны 03:00
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе попытаются утвердить новое руководство сообщества
Европа 02:43