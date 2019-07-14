Власти китайской провинции Хайнань продвигают развитие честной конкуренции

14 июля 2019 08:17 (UTC+04:00)

Власти китайской южной провинции Хайнань намерены использовать развитие конкуренции для активизации строительства пилотной зоны свободной торговли острова. Как сообщила газета "Чайна дейли", руководство провинции планирует поощрять конкуренцию по следующим основным направлениям: медицина и здоровье, современные финансовые услуги, выставочная индустрия, туризм, тропическое сельское хозяйство, интернет, логистика, морская промышленность, низкоуглеродное производство, недвижимость, образование, культура и спорт, фармацевтика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно плану, политика властей будет направлена на промышленную модернизацию, устранение монополии и административных барьеров и, как следствие, обеспечение здоровой, справедливой конкуренции на территории Хайнаня.

"В настоящее время ведется подготовка по созданию специальной комиссии по контролю за справедливой конкуренцией и антимонопольной деятельностью в регионе", - сказал глава провинциального управления по регулированию рынка Янь Ли. "По-прежнему сохраняются такие проблемы, как монопольные соглашения, административная монополия, злоупотребление доминирующим положением на рынке - все это ограничивает деловую конкуренцию на Хайнане", - отметил чиновник. По его словам, "нередко монополия на местные сельскохозяйственные продукты, в частности тропические фрукты и овощи, приводила к аномальным ценам, которые иногда превышали ценник на те же самые товары, продающиеся на территории материкового Китая".

"Для провинции крайне важно усилить роль конкурентной политики для ускорения строительства Хайнаньской пилотной зоны свободной торговли и порта свободной торговли с китайской спецификой", - подчеркнул Янь Ли.

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