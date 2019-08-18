Митингующие в Гонконге начали шествие в центр города

18 августа 2019 12:19 (UTC+04:00)

Большие группы участников антиправительственного митинга, собравшиеся в парке Виктория, начали шествие по улицам в сторону делового центра города, несмотря на дождь и запрет полиции. Об этом, как передает Trend, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Правоохранительные органы не одобрили проведение марша по данному маршруту по соображениям безопасности, разрешив участникам акции оставаться лишь в самом парке. В районах Козуэй-бэй и Ванчай закрыты многие рестораны и торговые точки.

Организаторы митинга из продемократического движения "Гражданский фронт за права человека" рассчитывают собрать не менее 300 тыс. человек. Ожидается, что число участников шествия, которое обещано провести мирно, будет названо позже.

В их числе были замечены видные продемократические законодатели и деятели, а также оппозиционный медиамагнат Джимми Лай, которого считают идейным вдохновителем и финансовым покровителем нынешних гонконгских демонстраций. Он имеет тесные связи с политической элитой США. Известно, что в начале июля его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео.

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