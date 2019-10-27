США могут начать вносить в черный список часто нарушающие авторские права компании КНР

27 октября 2019 02:31 (UTC+04:00)

Администрация США в рамках мер по защите интеллектуальной собственности ищет дополнительные средства оказания давления на Китай, помимо пошлин. Как сообщила в субботу со ссылкой на источники газета The Washington Post, руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро изучает возможность внесения в черный список китайских компаний, уличенных в регулярном нарушении прав на интеллектуальную собственность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время в соответствующем перечне Минторга находятся в основном фирмы, которые, по мнению американских властей, несут военную или террористическую угрозу Соединенным Штатам, однако администрация президента Дональда Трампа часто подчеркивает, что экономическая безопасность является частью национальной безопасности в целом.

Сам Наварро в интервью The Washington Post назвал ложной информацию о том, что в Белом доме ведется работа над соответствующим указом, однако собеседники газеты утверждают, что видели несколько письменных вариантов этого документа.

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