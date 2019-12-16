S&P подтвердило рейтинг Alibaba на уровне "A+" со стабильным прогнозом

16 декабря 2019 09:43 (UTC+04:00)

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг эмитента китайской интернет-компании Alibaba Group на уровне "A+", прогноз по рейтингу стабильный. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в релизе агентства.

"Мы подтвердили рейтинг Alibaba, поскольку ожидаем, что компания останется доминирующей на большом и растущем рынке электронной коммерции Китая. Кроме того, рационализация расходов компании должна остановить недавнее понижательное давление на ее прибыльность", — говорится в сообщении.

Агентство ожидает, что прибыльность Alibaba в ближайшие 24 месяца стабилизируется благодаря усилиям компании, направленным на повышение операционной эффективности. При этом рейтинги Alibaba будут по-прежнему ограничены суверенным рейтингом Китая, учитывая, что компания получает более 90% своих доходов внутри страны.

"Мы можем понизить рейтинг компании, если соотношение долга к EBITDA у Alibaba превысит 1,5x. Вероятность повышения рейтинга Alibaba в течение следующих 12-24 месяцев является низкой, потому что рейтинг компания находится на уровне суверенного рейтинга", — отмечает агентство.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Манчестер Юнайтед" заключил сделку с китайским интернет-гигантом Alibaba
Китай 6 декабря 18:10
Акции Alibaba выросли на 6,3% в первый день торгов на бирже Гонконга
Китай 26 ноября 09:39
Alibaba подтвердила планы листинга в Гонконге
Китай 15 ноября 06:51
Alibaba получила одобрение на листинг от Гонконгской фондовой биржи
Китай 13 ноября 10:08
Джек Ма вновь возглавил список самых богатых людей Китая
Китай 7 ноября 17:18
Alibaba может создать свои центры хранения и обработки данных в Узбекистане
ИКТ 14 октября 10:26
Лента новостей
Узбекистан запускает прямой автобусный рейс в Москву
Транспорт 10:28
Туркменистан и Италия обсудили перспективы сотрудничества
Бизнес 10:24
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 9-13 декабря
Энергетика 10:20
Обнародовано количество и тоннаж судов, прибывших в порты Турции в ноябре 2019 года
Турция 10:20
Грузинская компания планирует увеличить производство кивано
Бизнес 10:19
В январе-ноябре экспорт стали из Турции в Иран сократился почти на 20 процента
В мире 10:10
Президент Турции будет наблюдать за матчами финала ЕВРО-2020 в Баку
Политика 10:08
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 декабря
Финансы 10:08
В Азербайджане будут штрафоваться лица, сдающие экзамен вместо другого абитуриента
Общество 10:01