В Китае 14 горняков погибли из-за выброса газа на угольной шахте

Минимум 14 горняков погибли, еще двое остаются заблокированными под землей в результате выброса газа на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

ЧП произошло в ночь на вторник в уезде Аньлу. По предварительным данным, в момент происшествия в шахте находились 23 человека, семерым удалось выбраться.

По состоянию на 9.00, 14 человек погибли, еще двое остаются заблокированными под землей.

На место происшествия уже прибыли представители местного правительства, различных ведомств, а также экстренные службы, ведется расследование причин аварии.

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