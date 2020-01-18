В МВФ считают, что сделка США и КНР не решает все сложности в отношениях двух стран

18 января 2020 02:39 (UTC+04:00)

Подписание соглашения по первой фазе торговой сделки Китая и США является хорошей новостью, однако это не решает все сложности в торгово-экономических отношениях между Вашингтоном и Пекином. Такое мнение директор - распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выразила в пятницу, выступая в вашингтонском Институте Петерсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это, бесспорно, хорошая новость, но это не улаживает все сложности вопросов между этими двумя крупнейшими экономиками. Конечно, это не решает фундаментальные вопросы <...> в торговой системе, что необходимо, чтобы она добилась успеха в будущем", - сказала она.

"То, что у нас есть подписанное соглашение по первой фазе, это приятный знак с точки зрения уменьшения некоторой неуверенности", - добавила Георгиева, отметив, что, по прогнозам МВФ, это приведет к тому, что темпы роста экономики Китая достигнут 6% в 2020 году.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки США и Китая состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп. Объем торгового соглашения, по словам американского лидера, превысит $200 млрд в этом году и будет расти ежегодно.

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