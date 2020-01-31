В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. При этом 213 заболевших скончались, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Днем ранее официально сообщалось о 7 711 заболевших и 170 умерших.

"По состоянию на полночь 30 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 9 692 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них

1 527 человек находятся в тяжелом состоянии, 213 умерли, 171 человек выписан из больниц", - говорится в сообщении.

Только за последние сутки выявлено 1 982 новых случая.

Отдельно в Гонконге выявлено 12 подтвержденных случаев заражения, в Макао - семь, на Тайване - девять.

Кроме того, зарегистрировано 15 238 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Еще 102 тысячи 427 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

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