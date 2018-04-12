Президенты Польши и Израиля приняли участие в "Марше живых" в Освенциме

12 апреля 2018 21:34 (UTC+04:00)

Президенты Польши и Израиля Анджей Дуда и Реувен Ривлин приняли участие в традиционном "Марше живых" в польском Освенциме в память о жертвах Холокоста, сообщает РИА Новости.

Марш живых — это образовательный проект, организованный одноименной международной организацией. Первый марш состоялся в 1988 году, в шествиях в разное время участвовали президенты и премьеры Польши и Израиля, лауреаты Нобелевской премии и священнослужители различных конфессий.

Дуда и Ривлин во главе колонны из нескольких тысяч участников марша направились из-под исторических главных ворот бывшего лагеря Аушвиц-I с надписью "Arbeit macht frei" ("Труд освобождает") к месту, где располагался концлагерь Аушвиц-II Биркенау. У установленного здесь памятника жертвам нацизма состоится главная церемония траурного мероприятия.

В марше принимают участие несколько тысяч человек, в том числе еврейская молодежь из Польши, Израиля и других стран, бывшие узники фашистских концлагерей.

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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