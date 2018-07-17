В правительстве Британии назвали итоги референдума по Brexit законными

17 июля 2018 17:21 (UTC+04:00)

Референдум о выходе Британии из ЕС был проведен законно, воля граждан будет выполнена, заявил официальный представитель канцелярии правительства, комментируя доклад избиркома страны о нарушениях в ходе кампании за Brexit, передает РИА Новости.

Ранее избирательная комиссия страны сообщила, что нашла существенные доказательства необъявленной совместной работы между ведущим участником кампании за выход из ЕС Vote Leave и группой BeLeave, организовавшей кампанию. Она также обнаружила, что Vote Leave превысила законный лимит на расходы почти на 500 тысяч фунтов.

Комиссия оштрафовала Vote Leave и направила всю информацию в полицию. Также избирком оштрафовал ответственное лицо кампании Vote Leave Дэвида Алана Халсалла на 61 тысячу фунтов стерлингов. Активист Даррен Граймс, представляющий BeLeave, был оштрафован на 20 тысяч фунтов.

"Мы уверены, что это был законное демократическое голосование, в ходе которого общество высказало свое мнение. И сейчас мы намерены выполнить волю граждан", — сказал журналистам представитель правительства.

Доклад комиссии вызвал негодование парламентариев, в том числе членов Консервативной партии, которые потребовали провести реформу избирательной системы. Некоторые консерваторы потребовали повторного референдума о Brexit.

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