Премьер Венгрии обсудит с Путиным вопросы энергетики и экономику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопросы энергетики и экономики, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

"Энергетика и экономика", — заявил он о повестке завтрашней встречи.

Он отметил, что одним из главных текущих вопросов является согласование цены и объема поставок газа в 2020 году.

"Мы договорились об объемах и цене газа, который будет поставлен в 2019 году, мы должны прийти к соглашению по 2020 году. И мы ведем переговоры о том, как укрепить наше экономическое сотрудничество. В прошлом году была позитивная динамика — 30% роста, что очень позитивно после негативных тенденций прошлых лет", — заявил он.

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