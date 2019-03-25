Без поддержки депутатов Brexit затянется или окажется под угрозой - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила британских депутатов, что, если они не проголосуют на этой неделе за сделку с Евросоюзом относительно условий, на которых страна выйдет из сообщества, то Brexit затянется надолго или вообще может не состояться, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если Палата общин не одобрит соглашение о выходе из ЕС на этой неделе, и не будет готова выйти без сделки, то нам придется задуматься о более длинной отсрочке, это приведет к тому, что Великобритания проведет выборы в Европейский парламент и будет означать, что мы не сможем гарантировать, что Brexit состоится", - сказала Мэй в понедельник в Палате общин британского парламента.

Британский парламент ранее с большим перевесом голосов уже отвергал сделку с ЕС по условиям Brexit - 15 января и 12 марта. Мэй намеревалась провести это голосование уже на этой неделе. В то же время, премьер не подтвердила, что эта процедура может состояться уже 26 марта, как в понедельник предположили британские СМИ.

"Я по-прежнему убеждена, что верным решением для Великобритании было бы покинуть Евросоюз как можно скорее, заключив сделку с ЕС до 22 мая. Однако я вынуждена с глубоким сожалением констатировать, что в текущих обстоятельствах проект соглашения по-прежнему не пользуется достаточной поддержкой в Палате общин, чтобы проводить третье голосование. Я продолжаю диалог с коллегами- парламентариями, чтобы обеспечить сделке достаточную поддержку и провести голосование на этой неделе, гарантировав осуществление Brexit. В случае, если это нам не удастся, правительство взяло на себя обязательство найти такой вариант дальнейших действий, который будет пользоваться поддержкой большинства депутатов", - сказала Мэй.

Британские политические обозреватели обратили внимание на то, что премьер-министр в понедельник ввела новое понятие - "медленный Brexit". "Медленный Brexit это не тот Brexit, который сегодня способен объединить британцев", - сказала Мэй.

Дальнейшие шаги

Позднее в понедельник британские законодатели должны проголосовать по ряду поправок к вносимому правительством предложению о шагах, которые оно намерено предпринять для осуществления Brexit. В поправках, которые будет рассматривать спикер палаты Джон Беркоу, предлагается предоставить законодателям больше возможностей для влияния на процесс выхода страны из ЕС, провести повторный референдум по Brexit, а также исключить возможность выхода страны из ЕС 12 марта без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества с Брюсселем.

В связи с тем, что Палата общин уже дважды отвергала проект сделки, в четверг 27 глав государств и правительств ЕС приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.

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