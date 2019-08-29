Франция поддержала идею военного присутствия ЕС в Ормузском проливе

29 августа 2019 15:09 (UTC+04:00)

Франция поддерживает планы развертывания военных сил стран Европейского союза в Ормузском проливе. Об этом в четверг перед неформальной встречей министров обороны и министров иностранных дел Евросоюза в Хельсинки заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом министр высказала сомнение в правильности намерения США проводить в этом регионе операции по сопровождению судов.

"Мы не хотим участвовать в мерах по сопровождению судов. Но в то же время мы выступаем за то, чтобы обеспечить в регионе сдерживающее военное присутствие", - заявила министр. В то же время Парли вынуждена была признать, что в настоящее время число стран, готовых принять участие в этой инициативе, "можно пересчитать на пальцах одной руки".

Она уточнила, что "группировка будет формироваться из уже имеющихся в наличии [в регионе] сил, возможности которых надо будет постараться максимально использовать". Agence France-Presse в этой связи напоминает, что у ВМС Франции там постоянно находится один из ее фрегатов. "Наша цель - гарантировать свободу навигации в регионе, имеющем жизненно важное значение для транспортировки углеводородного сырья", - подчеркнула министр.

Она высказала при этом мнение, что Франции со странами ЕС "было бы нежелательно создавать впечатление, что они в своих действиях присоединяются к американской инициативе по максимальным санкциям". "Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится обеспечить деэскалацию напряженности в регионе", - напомнила Парли. По ее мнению, следуя американской инициативе Франция "только отдалилась бы от этой поставленной цели".

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