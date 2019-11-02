Меркель отметила важность переговоров ЕС с Индией о свободной торговле

2 ноября 2019 19:45 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС во время визита в Нью-Дели, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕС и Индией зашли в тупик в 2013 году, разногласия возникли вокруг системы госзакупок и сельского хозяйства.
Меркель в субботу заявила о необходимости предпринять новую попытку заключить подобное соглашение с учетом смены состава Еврокомиссии. Она отметила, что подробно обсудила эту тему с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Канцлер подчеркнула, что видит хорошие перспективы для инвестиций со стороны немецких фирм в экономику Индии, в особенности в инфраструктуру страны, и отметила, что студенты из Индии могли бы восполнить недостаток квалифицированных работников в ФРГ.

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