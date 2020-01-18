В ресторане "Ротонда" в Париже произошел пожар

18 января 2020 19:57 (UTC+04:00)

Пожар возник в 5:00 в субботу в парижском ресторане "Ротонда", расположенном в квартале Монпарнас. В результате значительный ущерб нанесен уникальной обстановке заведения и его оформлению в стиле "ар деко". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, в качестве основной версии произошедшего рассматривается поджог. Известно, что в помещении было несколько очагов возгорания. Благодаря сработавшей сигнализации пожарные быстро прибыли на место происшествия, однако борьба с огнем заняла не менее часа.

По данным телеканала, следователи обнаружили следы жидкости для разжигания огня в пострадавших от пожара помещениях ресторана. Пожар вспыхнул в нескольких местах застекленной веранды ресторана после 5 часов утра. Немедленно сработала пожарная сигнализация, сигнал тревоги также передали на пульт полиции сотрудники охранного агентства, камеры слежения которого были установлены в различных точках ресторана.

К "Ротонде" в считанные минуты прибыли пять пожарных машин. Помещения ресторана были заполнены густым дымом, пожарным было трудно действовать. Тем не менее, огонь им удалось относительно быстро сбить.

Как сообщила дирекция "Ротонды", в результате пожара ресторану, начавшему работу еще в 1903 году, нанесен "сильный ущерб". Более четырех десятков его сотрудников на несколько недель останутся без работы.

По факту происшествия начато расследование.

Газета Le Parisien сообщила со ссылкой на управляющего заведения, что во время пожара в "Ротонде" ощущался сильный запах бензина, поблизости от входа был найден желтый жилет.

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