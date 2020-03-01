Глава Евросовета и премьер Греции посетят границу с Турцией

Глава Европейского совета Шарль Мишель вместе с премьером Греции посетит в ближайший вторник на фоне нового миграционного кризиса приграничную территорию с Турцией, сообщил Мишель в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы поддерживаем усилия Греции по охране европейских границ и внимательно следим за ситуацией на месте. Я посещу греко-турецкую границу во вторник вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом", - говорится в заявлении.

После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. За прошедшие три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС.