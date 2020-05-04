ЕС проведет донорскую конференцию для сбора €7,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Евросоюз проведет в понедельник международную донорскую онлайн-конференцию с целью собрать €7,5 млрд на борьбу с пандемией нового коронавируса. О решении созвать этот форум объявила в середине апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Евросоюз и его партнеры проводят 4 мая международную конференцию по сбору взносов, на которой мы намерены привлечь первоначальное финансирование в размере €7,5 млрд для начала глобального сотрудничества", - говорится в заявлении ЕК.

В нем поясняется, что собранные средства пойдут на разработку и внедрение методов диагностики, лечения и вакцинации. "Глобальная пандемия коронавируса требует глобальных ответных мер. Мир нуждается в оперативной разработке и внедрении эффективных методов диагностики, лечения и вакцинации. Без них каждая страна остается уязвимой, - отмечается в документе. - Государства и организации по всему миру объединяют свои усилия для обеспечения того, чтобы мы не только разрабатывали эти спасительные средства, но и обеспечивали их универсальную доступность по цене. Ни один человек, государство или регион не должны остаться в стороне".

Организаторами онлайн-конференции являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Франция и Япония. Кроме того, партнерами мероприятия выступают восемь структур, среди которых Всемирная организация здравоохранения, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

В начале марта ЕК выделила €90 млн на разработку вакцины и средств диагностики коронавируса. Кроме того, чуть позже она объявила, что выбрала для предоставления финансирования в объеме €47,5 млн 17 проектов, направленных на противодействие распространению инфекции, в частности на разработку вакцины, сопутствующих методов лечения и диагностики заболевания.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.