В Бельгии число смертей от коронавируса превысило девять тысяч, пишет минздрав страны, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Отмечается, что заразились 55 тысяч, выздоровели 14 тысяч человек.

С 14 марта в Бельгии действует карантин: закрыты учебные, культурные и общественные заведения. Также запрещены массовые мероприятия и закрыты границы. 4 мая страна начала постепенно снимать ограничения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.