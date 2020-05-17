В Бельгии число смертей от коронавируса превысило девять тысяч
В Бельгии число смертей от коронавируса превысило девять тысяч, пишет минздрав страны, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Отмечается, что заразились 55 тысяч, выздоровели 14 тысяч человек.
С 14 марта в Бельгии действует карантин: закрыты учебные, культурные и общественные заведения. Также запрещены массовые мероприятия и закрыты границы. 4 мая страна начала постепенно снимать ограничения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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