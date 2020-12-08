Число случаев заражения коронавирусом в Европе превысило 20 млн

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Европе превысило 20 млн.

Такие данные распространило во вторник агентство France-Presse, которое ведет подсчеты на основе официальной информации, предоставляемой властями европейских стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 67,6 млн человек, более 1,5 млн умерли.