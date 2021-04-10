Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Букингемский дворец.

Он будет транслироваться по телевидению, доступа публики не будет.

Национальный траур в Великобритании продлится до похорон принца Филипа, траур королевской семьи - две недели.