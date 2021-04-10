Полиция Франции пресекла деятельность преступной группировки, торговавшей оружием

Сотрудники французской жандармерии пресекли деятельность группировки, нелегально торговавшей оружием на территории Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что спецоперация, в ходе которой были задержаны восемь человек, прошла в пригороде Лиона на юго-западе страны. По данным полиции, всем задержанным уже предъявлены обвинения в связи с нелегальной перевозкой и торговлей оружием. Пятеро из них помещены под стражу.

Во время обысков правоохранители изъявили 400 бронежилетов - 100 из них были с полицейскими нашивками, - 11 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также €214 тыс. наличными.

Расследование было начато в департаменте Рона в 2018 году. Первые задержания по делу прошли в мае 2019 года. Тогда под стражу были взяты пять человек. В прошлом году были задержаны еще шесть человек, которые, как указали в полиции, "занимались логистическими вопросами в этой преступной группировке".