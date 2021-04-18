Во Франции заявили, что санитарный сертификат ЕС не будет юридически обязывающим

Франция рассчитывает, что страны ЕС смогут до лета прийти к соглашению о едином европейском санитарном сертификате, который позволит упростить поездки за границу, однако он не будет являться юридически обязывающим документом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье в эфире телеканала France 3 глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на переговорах глав МИД ЕС в понедельник. Также они должны затронуть вопрос о странах, поездки в которые представляют наибольшую угрозу в связи распространением коронавируса в ЕС. "Картография будет определяться в рамках единой политики. Следует помнить, что поездки за пределы ЕС в любом случае разрешены только в исключительных случаях по уважительной причине", - отметил министр.